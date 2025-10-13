Videos | Con estos goles, Francia despachó a Noruega y así quedó la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile

Francia, con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos, que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos.
Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón.
Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.