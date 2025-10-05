x

Exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial

El exfiscal adujo su renuncia a razones de seguridad y a la necesidad de unificar candidaturas en la centro derecha y derecha. Lea más detalles.

    Francisco Barbosa fue fiscal General de la Nación entre 2020 y 2024. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

El exfiscal General del a Nación, Francisco Barbosa anunció, en diálogo con varios medios de comunicación, que se bajó de su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en 2026 debido a la falta de garantías para desarrollar una campaña en el país.

En contexto: Francisco Barbosa se despidió de la Fiscalía en medio de pullas: “Colombia no es un país de golpes, ni de rupturas institucionales”

“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada en Colombia. Después de lo ocurrido con Miguel Uribe se solicitó un incremento en la seguridad y no se resolvió. Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, afirmó el exfiscal entre 2020 y 2024, en diálogo con la emisora Blu Radio.

Pero ademas, Barbosa también insistió en que es necesario que la centro derecha y la derecha, con una larga lista de precandidatos presidenciales, se unifique en una sola figura para la campaña de 2026.

Lea aquí: Bolívar reiteró apoyo a Cepeda y alertó por presencia de corruptos en el Gobierno; “sería muy triste que nuestro representante sea Quintero”

“Se necesita evitar la dispersión de candidatos en torno a un proyecto que derrote lo que representa Gustavo Petro. La izquierda se está uniendo y la derecha tiene que enviar mensajes ya de tratar de fortalecer una unión. Se requiere principio de realidad”, agregó.

Por eso, instó a los precandidatos de ese sector con menos del 2 % de intención de voto a renunciar y apoyar a quienes tengan mayores posibilidades. “No puede haber veinte o treinta candidatos representando lo mismo”, dijo.

En esa línea, indicó al periódico El Tiempo que: “Se necesitan cuatro P para ganar una elección: protección, que no existe en mi caso; partidos, que muchos no se han puesto de acuerdo; programas, que muchos están haciendo; y plata”.

El exfiscal Barbosa se une así a otras figuras que en las últimas semanas declinaron a su aspiración presidencial, aunque no son de su misma corriente política.

Se trata de Susana Muhamad, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gloria Flórez, todos militantes del Pacto Histórico, quienes respaldarán la candidatura de Iván Cepeda en la consulta que ese movimiento hará a finales de este mes para elegir a un candidato único de la izquierda.

Además: “Los narcotraficantes y mafias de Barranquilla recibirán el golpe del poder público colombiano”: Petro

