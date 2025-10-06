Francisco Barbosa revela que se retiró de la contienda presidencial por falta de garantías y por el magnicidio de Miguel Uribe

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa anunció a los medios de comunicación que se retira de su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en 2026, debido a la falta de garantías que, según él, ha percibido por parte del gobierno de Gustavo Petro. También mencionó el magnicidio del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, un suceso que influyó significativamente en su decisión.

Barbosa explicó a La FM que, durante su gestión como fiscal, entre 35.000 y 40.000 personas vinculadas a diferentes organizaciones criminales fueron enviadas a la cárcel, además de haber recibido más de 114 mensajes intimidantes que según provenían del presidente Gustavo Petro. Esta situación, aseguró, puso en riesgo su seguridad y la de su familia.

Asimismo, señaló que su esquema de protección fue reducido al punto de encontrarse solo en los aeropuertos, solo en los aviones y solo en las llegadas.“La situación era muy complicada”, aseveró al medio citado, agregando que en la actualidad cuenta con más de seis denuncias en la Fiscalía por amenazas que no se han resuelto.

Sobre la pregunta de si en Colombia hay democracia, Barbosa respondió que “no hay democracia verdadera”, porque está “fracturada” y es “mafiosa”. El asesinato de Miguel Uribe fue otra de las razones por las que Barbosa decidió renunciar a su precandidatura, pues considera que los candidatos de derecha deben llegar con opciones reales a una eventual segunda vuelta presidencial. “Pablo Escobar se sentiría cómodo en un gobierno como el de Gustavo Petro”, mencionó a La FM.