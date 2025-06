“Estaba convencido de que se me iba a dar”: Francisco Fydriszewski contó los secretos de su racha goleadora con el DIM

Francisco Fydriszewski nunca dijo nada . Aceptó con estoicismo los reproches. Incluso, cuando por las críticas podía no aceptar acercarse a los aficionados, daba fotos cuando se las pedían. El argentino, delantero experimentado, conocedor de su posición, sabía que la racha negativa iba a terminar: ya llegaría el gol.

En lo que va del semestre, tuvo días difíciles. Varias veces salió silbado de la cancha del Atanasio Girardot. En alguna que otra oportunidad le gritaron de todo desde las tribunas. Los hinchas más pasionales, incluso, dictaron una sentencia: “no más con El Polaco, tantas oportunidades que le han dado y no la mete”.

Siempre lo pensó. En público no lo dijo, pero sabía que el arco se le abriría. “Siempre estuve fuerte de la cabeza. Las rachas están para romperse y yo estaba convencido de que se me iba a dar, que los goles iban a llegar. Cuando tuve la lesión que me sacó un mes de las canchas, entrené el doble. Uno como delantero siempre se llena de confianza cuando empieza a marcar”, aseguró El Polaco en la rueda de prensa posterior al triunfo del DIM contra Tolima.

Fydriszewski, quien fue goleador en el fútbol ecuatoriano con Aucas y el Barcelona de Guayaquil, ha marcado en los últimos dos encuentros del Medellín. Sí: el arco se le abrió al delantero de 32 años en el inicio de los cuadrangulares, el momento definitivo y realmente importante del torneo de nuestro país, por su formato.