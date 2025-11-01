x

Si es argentino y juega en el DIM... ‘El Polaco’ Fydriszewski se perfila como heredero de Germán Cano, ¿por qué?

El atacante argentino Francisco Fydriszewski es el goleador del Clausura colombiano. Busca darle la Bota de Oro de Liga al Medellín después de varios años.

    El delantero argentino Francisco Fydriszewski es el goleador del Medellín en el segundo semestre del año con 16 anotaciones (11 en Liga y 5 en Copa). Foto: Manuel Saldarriaga y Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 17 minutos
bookmark

Han pasado seis años desde la última vez que un futbolista del DIM se quedó con la Bota de Oro de la Liga colombiana. El delantero argentino Germán Ezequiel Cano, máximo anotador de la historia del cuadro rojo con 129 celebraciones, fue quien alcanzo ese logro.

Lo hizo en el Clausura del 2019. Aquella vez, Cano anotó 13 de los 32 goles que celebró el Medellín en las 20 jornadas del “Todos Contra Todos”, pues el cuadro rojo terminó noveno esa fase, a un punto de ingresar a los cuadrangulares. No obstante, los 13 tantos que anotó en esa fase del torneo, le bastaron a Germán Ezequiel para ganar su cuarto botín de oro consecutivo en el balompié nacional. El delantero nacido en Buenos Aires, Argentina, hace 37 años, también fue el máximo anotador en los dos torneos del 2018 y en el primer semestre del 19.

En los últimos dos instauró los récords de tantos anotados durante un semestre desde 2002, cuando iniciaron los torneos cortos. En el Clausura de 2018 anotó 20 veces. En el Apertura del 2019, celebró 21 tantos. Este último fue muy meritorio porque el Medellín no entró a cuadrangulares, por lo que Cano marcó más de un gol por partido. Además, consiguió el 70% del total de tantos marcados por El Poderoso durante el torneo (21 de 30).

¿Cuántos goles lleva Francisco Fydriszewski en el Clausura 2025?

Desde entonces el Medellín no tiene un goleador. El cuadro rojo buscó esa figura en futbolistas como Agustín Vuletich, Luciano Pons, Díber Cambindo, Brayan León, Luis “El Chino” Sandoval, entre otros, pero no lo encontró. Sin embargo, para el inicio de este año los directivos se la jugaron por un atacante argentino, no de Buenos Aires, sino de Rosario –la meca del fútbol desde Messi–, que venía sin muchos minutos en San Lorenzo de Almagro, pero se había destacado en el balompié ecuatoriano (celebró 54 goles en 4 temporadas).

La llegada de Francisco Fydriszewski generó expectativa y dudas en la misma proporción. En el primer semestre del año se esperaban de él muchos goles, pero solo anotó en tres oportunidades. Además, se demoró 21 partidos para “bajar bandera”.

Sin embargo, la dirigencia del Medellín lo respaldó. En entrevista con este diario el pasado 16 de julio, Federico Spada, director deportivo del cuadro rojo, aseguró que confiaban en que “El Polaco” sería su goleador este semestre.

Acertó. Fydriszewski es el máximo anotador del Medellín en la segunda parte del año con 16 tantos. De ellos, cinco son por Copa y 11 por Liga. Las celebraciones que lleva en el Clausura, donde también ha dado un par de asistencias, lo tienen en el primer puesto de la tabla de goleadores del rentado local.

Por el momento, Fydri le saca dos tantos de diferencia a Yoshan Valois, del Pasto, quien tiene 9 en la tabla de artilleros, mientras que tiene una distancia de 4 tantos con Carlos Lucumí, de Alianza y Luciano Pons de Bucaramanga (ambos han marcado 8 dianas). “Contento por el buen rendimiento en lo personal, pero también en lo grupal. En lo individual se me están dando las cosas, que el semestre pasado no ocurría y eso es un premio al buen rendimiento que vengo teniendo”, aseguró el atacante argentino en charla con Win Sports.

Por eso, de seguir con el buen nivel que ha mostrado en el Clausura, donde ha ayudado a que Medellín sea el equipo más anotador con 39 goles marcados, Fydriszewski se perfila como candidato fuerte para volverle a dar la bota de oro al elenco paisa después de 6 años y ser el “heredero” de Germán Cano.

