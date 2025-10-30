Francisco Fydriszewski habría sido víctima de robo tras victoria del DIM vs. Bucaramanga

El delantero polaco argentino Francisco Fydriszewski, apodado cariñosamente como ‘El Polaco’, es una de las figuras clave en el reciente y destacado desempeño del Deportivo Independiente Medellín en el campeonato.
Actualmente, es el goleador del equipo y de la Liga BetPlay con 11 anotaciones. Sin embargo, la alegría por el buen partido vs. Bucaramanga se vio opacada por un incidente ocurrido cuando salió del estadio Atanasio Girardot en la noche de este miércoles 29 de octubre.
Le puede interesar: Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano