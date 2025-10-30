Francisco Fydriszewski habría sido víctima de robo tras victoria del DIM vs. Bucaramanga

El delantero polaco argentino Francisco Fydriszewski, apodado cariñosamente como ‘El Polaco’, es una de las figuras clave en el reciente y destacado desempeño del Deportivo Independiente Medellín en el campeonato. Actualmente, es el goleador del equipo y de la Liga BetPlay con 11 anotaciones. Sin embargo, la alegría por el buen partido vs. Bucaramanga se vio opacada por un incidente ocurrido cuando salió del estadio Atanasio Girardot en la noche de este miércoles 29 de octubre. Le puede interesar: Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano

Francisco Fydriszewski celebrando uno de sus goles con el DIM. FOTO: Redes sociales @DIM_Oficial

El Polaco perdió un objeto de “alto valor sentimental”

Según lo narrado por el mismo jugador, a través de sus redes sociales, a la salida de la puerta 7 del escenario deportivo, mientras ‘El Polaco’ se detuvo para compartir con algunos aficionados y tomarse fotografías, fue víctima de un presunto robo. Desconocidos habrían aprovechado este momento para quitarle de su maleta uno de sus elementos más preciados: el termo con el que el futbolista acostumbra a preparar y beber su tradicional mate antes y después de cada encuentro.

La situación, que la dio a conocer el propio jugador a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde publicó un sentido mensaje y foto del termo, solicitando ayuda para recuperar el objeto, le llegó a todos sus seguidores e hinchas del DIM. Para el delantero de 32 años, el significado del termo va más allá de lo material, representando un “valor sentimental” bastante profundo, en la vida del delantero argentino nacionalizado polaco y exjugador del Barcelona de Ecuador.

La petición y posterior recuperación del objeto

La publicación del ‘Polaco’ fue una solicitud directa a quien se lo había llevado en el momento en que el delantero estuvo concentrado con los demás hinchas poderosos, momentos antes de salir del estadio. “Gente, el que se quedó con este termo, por favor me lo pueden devolver, me lo sacaron cuando salí de la puerta 7 y frené a tomarme unas fotos. Tiene un valor sentimental muy grande”, expresó Fydriszewski. Afortunadamente, durante el transcurso de este jueves 30 de octubre, este mal momento tuvo un desenlace positivo. Horas después de la denuncia pública, el deportista confirmó que el termo había sido recuperado.

La denuncia del robo por parte de ‘El Polaco’ a través de sus historias de Instagram. FOTO: Redes sociales @DIM_Oficial y @franciscofydriszewskiok