x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“A Pacho, muchas gracias”: así fue el homenaje que el Concejo de Medellín le hizo a Francisco Maturana

El entrenador colombiano, nacido en Quibdó, Chocó, hace 76 años, pero quien se radicó en Medellín, es uno de los técnicos más importantes de la historia del país.

  • En la foto, junto a Francisco Maturana, aparece el exfutbolista Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, así como Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional. FOTO: Tomada de X @BlogVerdolaga
    En la foto, junto a Francisco Maturana, aparece el exfutbolista Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, así como Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional. FOTO: Tomada de X @BlogVerdolaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 42 minutos
bookmark

“Muchas gracias, a Pacho muchas gracias”, gritaron unos hinchas de Atlético Nacional en las instalaciones del Concejo de Medellín durante la noche del martes. Lo hicieron desde las graderías del escenario de toma de decisiones del municipio, a pocos metros de la mesa ovalada donde los concejales se sientan durante sus debates.

Los vítores iban para Francisco Maturana, quien recibía por parte de la organización municipal un reconocimiento por su aporte al desarrollo del fútbol profesional en Antioquia desde 1970, año en el que debutó como futbolista en Atlético Nacional, club donde después de colgar las botas hizo historia como entrenador.

¿Qué es la orden al mérito don Juan del Corral grado oro y a quiénes se la dan?

A Maturana, quien tiene 76 años y aún trabaja como asesor de la comisión técnica del cuadro verde, le entregaron la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro, de acuerdo con la información que publicó en sus redes sociales la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla Minami.

“Un reconocimiento más que merecido a quien con su talento, liderazgo y amor por el fútbol, ha llevado el nombre de Medellín y de Colombia al mundo. Gracias por tanto, profe Pacho”, escribió la concejal en un trino que compartió en X (antes Twitter).

El reconocimiento que le dieron a Maturana, según el Acuerdo 79 de 2013, publicado en la gaceta oficial número 4207 del Concejo de Medellín, se otorga “sólo a personas, instituciones y empresas públicas y privadas que cumplan 50 años o más de labores en múltiplos de cinco años y que hayan adelantado una importante gestión a favor del desarrollo y progreso del Municipio, el Departamento y la Nación”.

Maturana es recordado por los hinchas de Atlético Nacional por haberles dado el título de Copa Libertadores que ganaron en 1989. En el resto del país, es admirado por ser el líder, la cabeza, de la Selección Colombia que jugó los mundiales de 1990 (al que regresaron después de 28 años), 1994 y 1998, así como porque fue el entrenador que orientó al equipo nacional que ganó la Copa América de 2001 en Bogotá.

En la ceremonia de reconocimiento a Maturana estuvieron, entre otras personalidades, el exarquero René Higuita, uno de los futbolistas que se vieron nutridos por los conocimientos de Maturana, así como el técnico Luis Fernando Montoya, quien orientó al Once Caldas de Manizales para conseguir el título de Copa Libertadores en 2004.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida