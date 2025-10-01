“A Pacho, muchas gracias”: así fue el homenaje que el Concejo de Medellín le hizo a Francisco Maturana

“Muchas gracias, a Pacho muchas gracias”, gritaron unos hinchas de Atlético Nacional en las instalaciones del Concejo de Medellín durante la noche del martes. Lo hicieron desde las graderías del escenario de toma de decisiones del municipio, a pocos metros de la mesa ovalada donde los concejales se sientan durante sus debates.
Los vítores iban para Francisco Maturana, quien recibía por parte de la organización municipal un reconocimiento por su aporte al desarrollo del fútbol profesional en Antioquia desde 1970, año en el que debutó como futbolista en Atlético Nacional, club donde después de colgar las botas hizo historia como entrenador.