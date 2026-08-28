Video | La gran arenga de Franco Armani antes del duelo contra Cali: ¡Volvió más líder que nunca!

Con 39 años de edad y después de pasar nueve temporadas en Argentina con River Plate, Franco Armani, el arquero más ganador en la historia de Atlético Nacional, regresó al conjunto verde con la misma agilidad bajo palos que siempre lo caracterizó y con un temperamento mayor al que tenía cuando se fue.

El fútbol de su país, la exigencia de un club como el “Millonario” y las 112 presencias en la Copa Libertadores (máximo certamen sudamericano de clubes) lo han convertido en un líder nato. Esto en cuanto a equipos, ya que también estuvo en la selección argentina, ganando dos Copas América y el Mundial de Catar 2022, siendo parte importante de la interna albiceleste.

Ahora, en el ocaso de su carrera, el “Santo de Casilda” cumplió su promesa y regresó al club que le dio todo para regresarle con experiencia y liderazgo muchas alegrías.

Por esta razón, Franco adopta un rol de líder en el equipo de Lucas González, adueñándose de las charlas previas a los partidos. Ya se había hecho pública su arenga antes del compromiso de vuelta de la Copa Betplay ante Tigres en Bogotá, y ahora, también es de público conocimiento las palabras que le regaló a sus compañeros antes del primer juego liguero como local contra el Cali.