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Video | La gran arenga de Franco Armani antes del duelo contra Cali: ¡Volvió más líder que nunca!

Franco Armani es uno de los capitanes de Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026.

  • Franco Armani, el arquero más ganador en la historia de Nacional. FOTO: Camilo Suárez
    Franco Armani, el arquero más ganador en la historia de Nacional. FOTO: Camilo Suárez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Con 39 años de edad y después de pasar nueve temporadas en Argentina con River Plate, Franco Armani, el arquero más ganador en la historia de Atlético Nacional, regresó al conjunto verde con la misma agilidad bajo palos que siempre lo caracterizó y con un temperamento mayor al que tenía cuando se fue.

El fútbol de su país, la exigencia de un club como el “Millonario” y las 112 presencias en la Copa Libertadores (máximo certamen sudamericano de clubes) lo han convertido en un líder nato. Esto en cuanto a equipos, ya que también estuvo en la selección argentina, ganando dos Copas América y el Mundial de Catar 2022, siendo parte importante de la interna albiceleste.

Ahora, en el ocaso de su carrera, el “Santo de Casilda” cumplió su promesa y regresó al club que le dio todo para regresarle con experiencia y liderazgo muchas alegrías.

Por esta razón, Franco adopta un rol de líder en el equipo de Lucas González, adueñándose de las charlas previas a los partidos. Ya se había hecho pública su arenga antes del compromiso de vuelta de la Copa Betplay ante Tigres en Bogotá, y ahora, también es de público conocimiento las palabras que le regaló a sus compañeros antes del primer juego liguero como local contra el Cali.

“Muchachos, desde hoy, acá de local tiene que ser una fortaleza nuestra casa. ¡Que no venga ningún equipo a robarnos puntos acá, viejo, eh!”, dijo el guardameta argentino a sus compañeros, recalcando la importancia de hacerse fuerte como locales si aspiran a ser campeones en los certámenes que disputarán este semestre.

“Y acuérdense de que la presión nuestra arranca desde arriba, desde nuestro delantero. Presionamos y no dejamos salir al rival. ¡Dale, viejo, dale!”, culminó Armani, recordando el papel fundamental de cada uno de los integrantes del equipo en cancha.

Las palabras del gaucho hicieron efecto y el conjunto antioqueño ganó 2-1 ante un rival complicado como el Deportivo Cali de Rafael Dudamel. Ahora Nacional debe enfrentar a Alianza Valledupar en la ciudad vallenata este próximo sábado 29 de agosto.

Ganador como pocos

Más allá de ser el arquero más ganador en la historia de Nacional, Armani es el guardameta con más triunfos en la historia de la Copa Libertadores con 55 victorias. En su palmarés cuenta con dos consagraciones en la Gloria Eterna, dos Recopas Conmebol, una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima. Además de 11 títulos locales con el Verde y 9 con River.

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Lea también: Nacional quiere confirmar su evolución ante Alianza: Lucas busca otro paso adelante

Bloque de preguntas y respuesta:

¿Qué dijo Franco Armani antes del partido de Atlético Nacional contra Deportivo Cali?
Armani pidió a sus compañeros convertir el estadio de Nacional en una fortaleza como local y evitar que los rivales sumen puntos allí. También hizo énfasis en que la presión debía comenzar desde los delanteros para impedir la salida del rival.
¿Cuántos años tiene Franco Armani y cuándo regresó a Atlético Nacional?
Franco Armani tiene 39 años y regresó a Atlético Nacional después de permanecer nueve temporadas en River Plate. La noticia no precisa la fecha exacta de su regreso.
¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional después de vencer al Deportivo Cali?
Atlético Nacional enfrentará a Alianza Valledupar el sábado 29 de agosto, en la ciudad de Valledupar. Ese será su siguiente compromiso mencionado en la noticia después del triunfo 2-1 contra Deportivo Cali.
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