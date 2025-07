“Francotirador de la paz”: Ley de bandas fracturó el ambiente en el Gobierno con fuerte cruce entre Montealegre y Otty Patiño

“Es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”. Con este duro calificativo, proferido por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quedó en evidencia que el proyecto de ley para desarmar a las bandas de crimen organizado que participan en las mesas de la “paz total”, está provocando fracturas en las filas del Gobierno.

Montealegre inscribió el proyecto de ley en el Congreso, para que se discuta en la nueva legislatura, y durante su exposición a la prensa no pudo ocultar su enfado con el Consejero Comisionado para la Paz, quien a fin de cuentas ha sido el responsable de coordinar los diálogos con los grupos armados.

La queja tiene que ver con unas declaraciones concedidas por Otty Patiño al diario El Tiempo, el domingo pasado, en las que cuestionó la manera en la que se construyó el documento.

“Con el ministro Montealegre hablamos solo una vez. Discutimos sobre algunos de los elementos, principalmente del procedimental. Es decir, cómo lograr que las fuerzas políticas que están en el Congreso apoyen la iniciativa, lo que es fundamental. Empezar desde acá no es bueno. Hay que comenzar desde lo mínimo y ver cómo se amplían los elementos que sean más incluyentes, como qué sucederá con los militares que hace ya rato pagan prisión y con otra gente que ya cumplió su pena y todavía no le dan su libertad. Pero a quién se deja o no en libertad, tiene más que ver con la Rama Judicial”, dijo Patiño.