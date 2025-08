La respuesta de Duque no tardó en llegar. A través de su cuenta en X defendió su gestión y recordó que el aumento de la pobreza monetaria fue un fenómeno global en 2020, no exclusivo de Colombia.

Aunque iba a hacer un informe de gestión, el presidente hizo mención a todo lo relacionado con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Petro hizo énfasis en que las instituciones deben actuar con independencia y aseguró en que la ciudadanía debe confiar y acatar el fallo emitido por la Justicia.

En ese sentido, criticó a quienes han cuestionado la decisión del juzgado de sentenciar a 12 años de prisión domiciliaria a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

“Por eso no son capaces ni siquiera de mencionar ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días diciendo que no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos”, dijo Petro, y añadió que rechaza los hostigamientos en redes hacia los actores del caso.

Por último, lanzó un ataque a los miembros de la oposición que han recurrido a Estados Unidos para pedir pruebas y apoyo en la defensa de Uribe. “Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad”, dijo.