Fredy Calvache no podrá regresar a Colombia: el vuelo medicalizado cuesta una millonada

Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez

Una explosión con carro bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó seis muertos y al menos 50 heridos, además de un panorama de caos y destrucción que mantiene a la ciudad en máxima alerta.