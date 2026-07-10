¿Cortina de humo? En vísperas de imputación de su hermano, supersalud Daniel Quintero quiso “auditar” al Hospital General

El Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín no solo admitió la acción de tutela presentada por el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez contra la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que buscaba hacer una auditoría al centro médico, sino que además ordenó suspender provisionalmente el trámite que adelantaba la entidad de vigilancia hoy manejada por el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, mientras se toma una decisión definitiva dentro del proceso constitucional.
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