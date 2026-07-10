¿Cortina de humo? En vísperas de imputación de su hermano, supersalud Daniel Quintero quiso “auditar” al Hospital General

El Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín no solo admitió la acción de tutela presentada por el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez contra la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que buscaba hacer una auditoría al centro médico, sino que además ordenó suspender provisionalmente el trámite que adelantaba la entidad de vigilancia hoy manejada por el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, mientras se toma una decisión definitiva dentro del proceso constitucional.

La decisión judicial dejó sin efectos temporalmente el Auto No. 2026410030001591-7 del 5 de julio de 2026, mediante el cual la Superintendencia había buscado auditar al hospital. Además, el juzgado ordenó a la Supersalud abstenerse de exigir nuevos documentos o información adicional derivados de ese acto administrativo hasta que finalice el trámite de la tutela.

¿Por qué se suspendió la auditoría de la Supersalud al Hospital General de Medellín?

El Hospital General pidió frenar la auditoría por una presunta vulneración al debido proceso por medio de una tutela al considerar que la actuación adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud estaría afectando su derecho fundamental al debido proceso. Dentro de sus argumentos, el hospital señaló que durante el trámite administrativo presentó una recusación contra el actual Superintendente Nacional de Salud, Quintero, al considerar que podrían existir circunstancias que afectarían su imparcialidad dentro del procedimiento; toda vez que durante su mandato se habrían dado varios actos de corrupción al interior del hospital, al parecer aupados por él mismo. Lea también: “Les llegó la hora a estos bandidos”: la reacción de Federico Gutiérrez ante próxima imputación a Miguel Quintero Además, el Hospital General manifestó preocupación por el manejo de la información solicitada durante la auditoría. Según la institución, dentro del proceso podrían existir documentos y datos sujetos a reserva legal, por lo que pidió garantías para evitar una eventual afectación de la privacidad y confidencialidad de la información institucional.

La entidad también recordó que el propio Manual de Auditorías de la Superintendencia Nacional de Salud, adoptado en diciembre de 2025, establece la necesidad de gestionar riesgos relacionados con corrupción, seguridad y privacidad de la información durante el desarrollo de este tipo de procedimientos. Puede leer: Estalla carrusel de Daniel Quintero: Fiscalía llama a imputación a su hermano Miguel y pedirá aseguramiento en cárcel

¿Qué dijo el juzgado?

Al estudiar la solicitud de medida provisional, el Juzgado concluyó que existía una posible afectación al derecho fundamental al debido proceso que debía ser evitada mientras se toma una decisión definitiva. El despacho judicial explicó que continuar de manera inmediata con las órdenes contenidas en el auto de la Superintendencia, incluyendo la entrega de información requerida, podría afectar directamente los derechos invocados por el hospital pero también de los pacientes.

Según el fallo, la suspensión provisional busca evitar que una eventual vulneración del debido proceso se vuelva más grave antes de que exista una decisión final sobre la tutela. Por ello, la suspensión permanecerá vigente mientras se resuelve de fondo la acción constitucional. El juzgado aclaró que la medida es temporal y no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de la auditoría ni sobre las actuaciones de la Superintendencia. Lea también: Cayeron como “un dominó”: Las fases del caso que tiene casi detenido a Miguel Quintero Relacionando este nuevo encontrón entre el Supersalud Quintero y los entes del conglomerado del Distrito, cabe mencionar que ha causado suspicacia que la decisión se haya adoptado justamente cuando en la ciudad ya es vox pópuli el rumor de que el hermano del exalcalde –el exconcejal Miguel Quintero Calle– será imputado próximamente por la justicia por su presunta participación en un entramado de corrupción en el Área Metropolitana.

Bloque de preguntas y respuestas

Por qué el Hospital General de Medellín presentó una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud? por la Supersalud estaría vulnerando su derecho fundamental al debido proceso. La institución argumentó que dentro del trámite administrativo existen situaciones que deben resolverse antes de continuar con nuevos requerimientos de información. ¿Qué decisión tomó el Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín frente a la tutela del Hospital General? El juzgado admitió la acción de tutela presentada por el Hospital General de Medellín contra la Superintendencia Nacional de Salud. Además, concedió la medida provisional solicitada y suspendió la auditoría hasta nueva orden. ¿Por qué fue recusado el Superintendente Nacional de Salud en este caso? El Superintendente fue recusado porque el Hospital General considera que con su acción podrían configurarse algunas causales de impedimento previstas en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.