Frisby España reveló las 12 ciudades donde abrirá sus restaurantes: aquí la lista

Frisby España ha revelado las ciudades en las que operará próximamente, con la apertura de 12 nuevos restaurantes en todo el país. De estos, 10 serán dark kitchens, espacios exclusivos para entregas a domicilio, mientras que los otros 2 serán flagship stores, establecimientos más grandes que ofrecerán una gama ampliada de servicios. Esta expansión se da en un contexto en el que la empresa busca inversores para respaldar su crecimiento continuo en el mercado español.

¿En qué ciudades está Frisby España?

Las ciudades seleccionadas para albergar estos nuevos restaurantes incluyen La Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Palma, Alicante, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Frisby España ha destacado que, con esta expansión, planean romper los esquemas tradicionales del sector de la comida rápida, llevando sabores innovadores a diversas partes de España.

Inversión en Frisby España

Charles Dupont, portavoz de la empresa, también aseguró que este proyecto cuenta con el respaldo de un registro formal de la marca en la Unión Europea, lo que les permitirá operar sin inconvenientes legales en la región. Con respecto a la financiación, la compañía ha iniciado una ronda de inversión en dos fases. De acuerdo con La República, la primera fase, que ya está en marcha, tiene como objetivo recaudar 1 millón de euros (aproximadamente US$1,17 millones) para comenzar con las obras de los primeros establecimientos.