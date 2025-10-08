¿Obsesión con Colombia? Frisby España retiró malteada de Chocorramo, pero buscó convencer a Juan Valdez

La compañía Frisby España que se encuentra en disputa legal con la empresa Frisby nacida en Pereira, Colombia, había lanzado semanas atrás su malteada con un producto reconocido en el mercado colombiano, sin embargo, ya anuncio el retiro de esta en sus restaurantes. Se trata de la malteada de Chocorramo, un producto anunciado por la compañía española en sus redes sociales a finales de septiembre haciendo alusión a una bebida hecha con el famoso ponqué que ha posicionado a la empresa colombiana Ramo. Lea también: ¿Provocación? En medio de disputa legal, Frisby España lanzó malteada de “Chocorramo” Tras varios días de polémica por el lanzamiento del producto, Frisby España informó a través de un comunicado la interrupción de su ‘Milshake de Chocorramo’. “En relación con los acontecimientos y la polémica reciente, así como con los intercambios mantenidos con Productos Ramo S.A.S., informamos que, si bien mantenemos nuestra posición jurídica respecto al uso descriptivo y legítimo de productos adquiridos legalmente en Europa, hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocorramo”, dice el documento de la empresa española.

Frisby España y su acercamiento a Juan Valdez

En el mismo comunicado en donde Frisby España anunciaba la interrupción del aprovisionamiento con Productos Ramo S.A.S., la compañía europea reveló que tiene la intención de crear su propia marca de café, esto, tras una negativa con la compañía insignia del café colombiano en el mundo.

“Lamentamos que Juan Valdez haya decidido no colaborar con nuestra compañía debido a la polémica generada por terceros. Frisby España sigue convencida de que las alianzas deben construirse sobre el respeto, la visión compartida y la confianza mutua”, subrayó la organización europea. Tras el No que le dio la organización colombiana a Frisby, los europeos recalcaron que van a trabajar en su propia marca de café que pueda “igualar e incluso superar a los productos actualmente ofrecidos por las grandes compañías como Juan Valdez u otras marcas del sector”.

Este es el comunicado que expidió Frisby España sobre la malteada de Chocorramo y Juan Valdez. Foto: redes sociales

¿Obsesión o admiración por Colombia?

Frisby España se encuentra en una disputa legal con la compañía Frisby S.A. BIC, la cual completa casi 50 años en el mercado colombiano. El pleito comenzó por el registro de la marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en donde la compañía española registró la marca Frisby alegando que aunque la empresa oriunda de Pereira lo había registrado, nunca había hecho un uso de este registro en territorio europeo, algo que le quitaría vigencia al trámite realizado años atrás. Tras esa jugada de la empresa española, la organización colombiana ha emprendido una demanda por presunta suplantación, algo que hasta el momento aún está ante los tribunales. En medio de ese litigio, quien ha estado en representación de la organización española ha sido el empresario Charles Dupont, a quien se le ha cuestionado sobre el porqué formar una cadena de restaurantes homónima a la famosa cadena de pollos colombiana. Dupont, un banquero que hasta el momento no ha tenido experiencia en el negocio de las comidas rápidas, reconoció en una entrevista con el medio El País de España que al ver que amigos colombianos mencionaban el sabor del pollo Frisby, vio una oportunidad. “El nombre que hemos elegido para este negocio es estratégico y sabíamos que era una oportunidad de marketing”, respondió el empresario al medio citado agregando que ese tipo de cocina era anhelado por sudamericanos que viven en territorio europeo. El banquero afirmó en dicha entrevista que intentó establecer una alianza con la empresa colombiana, sin embargo, al no recibir ninguna respuesta, “vi que el logotipo y el nombre no estaban en uso y decidí seguir adelante”. A pesar de que Dupont no ha probado el pollo Frisby ni ha visitado Colombia, sí ha reconocido que quiere ofrecer un tipo de gastronomía dirigido al público sudamericano.