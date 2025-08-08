La vida más allá de los frisoles cargamanto

Por Álvaro Molina
Los paisas pasamos de los frisoles a los fríjoles. Después de los 80 les cambiamos el nombre. Con la gente del programa de la primera dama Claudia Márquez: Antioquia es mágica, promovimos el regreso de la palabra frisoles, con s y sin la tilde, en negocios de carretera y pueblos.
Nacimos de milagro cuando la comida de gran parte de las familias paisas por las noches era un bongao de frisoles. No se le ponían tantas complicaciones a la vida. Con chicharrón y carne en polvo o uno de los dos, arroz, maduro, aguacate y arepa es nuestro plato antioqueño. La bandeja por la que nos conocen, con muchas más cosas, que se ofrece en restaurantes, pero en pocas casas, es nuestro más grande embajador.