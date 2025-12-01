x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Fue “El Debutante” capaz con los 63km del Clásico El Colombiano?

Juan Pablo Estrada Ramírez
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
En la edición 52 del Clásico El Colombiano, la historia se escribió desde el asfalto. Un periodista de esta casa editorial, en calidad de debutante, se sumó a los 800 participantes para desafiar la ruta de 63 kilómetros. Al cruzar la meta en el Parque del Agua y La Madera de El Retiro, el cronista experimentó en carne propia la crudeza del ciclismo: con el músculo vasto interno inflamado y cargado de ácido láctico, sus piernas se negaban a doblarse, testificando la enorme exigencia física que demanda esta prueba histórica.

