¿Fue “El Debutante” capaz con los 63km del Clásico El Colombiano?

En la edición 52 del Clásico El Colombiano, la historia se escribió desde el asfalto. Un periodista de esta casa editorial, en calidad de debutante, se sumó a los 800 participantes para desafiar la ruta de 63 kilómetros. Al cruzar la meta en el Parque del Agua y La Madera de El Retiro, el cronista experimentó en carne propia la crudeza del ciclismo: con el músculo vasto interno inflamado y cargado de ácido láctico, sus piernas se negaban a doblarse, testificando la enorme exigencia física que demanda esta prueba histórica.