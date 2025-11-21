Fuerte terremoto sacude Bangladesh dejó varios muertos y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladés, y causó al menos cinco muertos y un centenar de heridos, según un nuevo balance del gobierno.
Periodistas de AFP vieron a personas llorando en las calles de Daca mientras otros parecían conmocionadas.
El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10H38 locales (04H38 GMT) cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).