Fuerte terremoto sacude Bangladesh dejó varios muertos y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladés, y causó al menos cinco muertos y un centenar de heridos, según un nuevo balance del gobierno. Periodistas de AFP vieron a personas llorando en las calles de Daca mientras otros parecían conmocionadas. Lea también: Video | Derrumbe dejó completamente destruida gran parte de la vía Transversal del Carare, en Santander; hay 25 veredas incomunicadas El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10H38 locales (04H38 GMT) cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Departamento Meteorológico de Bangladés reportó a su vez un sismo de magnitud 5,7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El temblor se sintió durante 26 segundos, precisó. Al menos cinco personas murieron y unas 100 resultaron heridas, entre ellas estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica, indicó el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, en un comunicado. Lea aquí: Siga en vivo la trayectoria de Melissa: el ojo del huracán ya tocó tierra en Jamaica y amenaza a Cuba Dos niños figuran entre las personas fallecidas, informó el Ministerio de Salud de este país asiático de 170 millones de habitantes.

Un policía custodia los escombros de un edificio afectado por el terremoto en Old Dhaka, que dejó al menos tres muertos y varios heridos. FOTO: AFP.