Fuertes críticas contra jugadores de Venezuela que se habrían ido de fiesta tras perder goleados ante Colombia

Cuando una nación entera se vuelca al fútbol con la esperanza de ver a su selección alcanzar la gloria o llegar a un Mundial, el resultado de una derrota puede llegar a sentirse como un puñetazo seco en el estómago.
Le puede interesar: No hubo remontada y Colombia perdió la serie de Copa Davis contra Eslovaquia
Algo parecido ocurrió durante la última jornada de las Eliminatorias de la Conmebol a la próxima cita mundialista de 2026, con un cierre agridulce que dejó a unos celebrando un regreso histórico y a otros, como la Selección de Venezuela, sumidos en la decepción.