“Inaceptable”: hasta el excanciller Luis Gilberto Murillo lanzó fuertes críticas a Petro tras comentario racista en el Consejo de Ministros

“A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”, sentenció Petro con tono de reproche, quien afirmó haber prometido a Florián un viceministerio y consideró el perfil de Umaña como idóneo para “arreglar los problemas de las webcams”.

Ante estas palabras, el excanciller Murillo, oriundo del Chocó, no dudó en criticar con vehemencia a su anterior jefe. “Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’, porque es racializar el discurso en Colombia, y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República, es inaceptable”, puntualizó.