Fuerza Aérea entrega nuevo reporte sobre avioneta perdida en Chocó: hallaron restos, pero hasta ahora nada de sus ocupantes

La búsqueda de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, continúa este miércoles 16 de septiembre en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, entre Chocó y Risaralda, luego de que la Fuerza Aérea Colombiana lograra ingresar a uno de los puntos donde quedaron dispersos los restos de la aeronave, que desapareció el domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, Bogotá, en una misión médica.

El brigadier general Luis Miguel Díaz, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, confirmó que los rescatistas inspeccionaron una de las zonas y no encontraron cuerpos ni a los ocupantes. La aeronave transportaba al piloto y cuatro mujeres que hacían parte del personal de salud. “Desde que recibimos la alerta aquí, en esta unidad de combate, de parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal, se reaccionó con un helicóptero rapaz desde Quibdó. El helicóptero sur no pudo llegar hasta 15 kilómetros de donde se escuchaba la radiobaliza de la aeronave accidentada por condiciones meteorológicas. Se hizo un planeamiento con el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se planearon unos patrones para poderlo realizar hasta el otro día, porque las condiciones meteorológicas no nos permitieron volar”, explicó. La aeronave quedó dividida en dos secciones ubicadas en diferentes puntos de la montaña. Uno de estos sitios ya fue alcanzado por los equipos de rescate, mientras que el segundo permanece pendiente de inspección.

Terreno y clima dificultan el ingreso de los rescatistas

El operativo se concentra en el área rural conocida como Oscordó, en jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, cerca del límite con Chocó y en el sector del cerro del Parque Nacional Natural Tatamá. La zona presenta pendientes pronunciadas y vegetación densa, condiciones que impiden que los helicópteros puedan aterrizar. Por esta razón, los equipos deben ser trasladados mediante grúa de rescate. Las condiciones meteorológicas también han limitado las operaciones aéreas. Aunque las dos zonas donde quedaron restos de la avioneta están relativamente próximas, el desplazamiento entre ellas por tierra resulta difícil debido a la topografía. Los integrantes del equipo de rescate permanecen preparados para pasar varios días en la montaña y cuentan con elementos para enfrentar las bajas temperaturas, provisiones y sistemas de comunicación. “Ellos están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta 3 días insertados en el área, y también con equipos de comunicaciones con los cuales nos estamos comunicando con ellos en todo momento. Nosotros no hemos terminado la búsqueda, todavía no hemos encontrado los ocupantes; eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos toca ir y relocalizarlos, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave”, agregó.

La operación continuará cuando las condiciones permitan el traslado

El siguiente paso consiste en retirar mediante helicóptero a los rescatistas que ya fueron insertados en el primer punto y trasladarlos hacia el lugar donde se encuentra la otra parte de la aeronave. “Sucede que es difícil para ellos hacer este trayecto por tierra por las mismas condiciones del terreno. Entonces, estamos esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para poder salir en la aeronave, sacarlos del área nuevamente por grúa de rescate y los vamos a volver a insertar para seguir con la búsqueda de los ocupantes”. La Fuerza Aérea señaló que el grupo desplegado puede permanecer hasta tres días en la zona y mantiene comunicación permanente con el centro de mando. Las autoridades y organismos de socorro continuarán con la inspección de los restos de la Cessna T206 hasta completar la revisión de los puntos identificados y establecer el paradero de las cinco personas que viajaban en la misión médica. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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