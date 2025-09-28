Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria por $10.700 millones

En la tarde de este domingo 28 de septiembre, la minería ilegal sufrió un duro golpe en suelo Antioqueño. Las autoridades informaron que destruyeron maquinaria avaluada en más de $10.700 millones.

Así lo informó la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Eso, a raíz de que ejecutaron dos operaciones simultáneas en contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que representaba ingresos millonarios para grupos criminales como el Clan del Golfo y los remanentes del GAOr 36.

La operación se desarrolló con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), cuyas aeronaves, equipadas con sensores electro-ópticos, tecnología que permitió identificar y analizar las zonas afectadas.