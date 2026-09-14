Fuerza Aeroespacial localizó en Risaralda indicios de la avioneta desaparecida; esto se sabe

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó este lunes que localizó indicios de la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, desaparecida desde la mañana del domingo cuando cubría la ruta entre Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. El hallazgo se produjo en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, donde se concentran las labores de búsqueda y verificación de la emergencia.
Según el reporte oficial, una vez se conoció la pérdida de comunicación con la aeronave, la institución activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. Para la operación fueron desplegadas varias aeronaves con equipos especializados de geolocalización.
Las labores se concentran en la vereda Oscordó, en Pueblo Rico (Risaralda), una zona montañosa y de difícil acceso cercana al Parque Nacional Natural Tatamá. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial, hacia las 7:30 de la mañana de hoy fue posible ubicar indicios que corresponderían a la aeronave desaparecida.