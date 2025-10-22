x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Otra más: Fuerza Naval de EE. UU. destruyó otra narcolancha en aguas del Pacífico este miércoles; dejó tres muertos

La información, confirmada nuevamente por el secretario de guerra estadounidense, aseguró que esta vez fueron tres los terroristas fallecidos en medio del “ataque cinético letal”, dirigido contra el narcotráfico.

  • FOTO: Captura de video redes sociales @SecWar
    FOTO: Captura de video redes sociales @SecWar
Agencia AFP
hace 48 minutos
bookmark

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en aguas del Pacífico en la noche de este miércoles 22 de octubre, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental”, dijo Hegseth en X.

Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocas horas, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico.

Espere ampliación...

