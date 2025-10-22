Otra más: Fuerza Naval de EE. UU. destruyó otra narcolancha en aguas del Pacífico este miércoles; dejó tres muertos

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en aguas del Pacífico en la noche de este miércoles 22 de octubre, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental”, dijo Hegseth en X.

Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocas horas, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico.