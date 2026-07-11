Bombardeo al Clan del Golfo en Amalfi dejó al menos dos muertos

Se conoció que en las últimas horas, en un operativo en conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se bombardearon posiciones estratégicas del Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Amalfi.
La acción, liderada en tierra por unidades adscritas a la Séptima División del Ejército, apuntó directamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, facción que opera bajo las órdenes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez.
De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades, este bombardeo forma parte de una estrategia sostenida que busca desarticular la logística, reducir las capacidades armadas del grupo ilegal y contrarrestar la delincuencia organizada que impacta a las comunidades locales.
Además, el despliegue obedece a la necesidad urgente de recuperar el orden público, garantizar la seguridad de la población civil y devolver la tranquilidad a esta golpeada subregión del departamento.