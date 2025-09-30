Fuga de gas cloro en Mosquera, Cundinamarca, dejó 37 personas intoxicadas; evacuaron 400 residentes de la zona

Una nube tóxica cubrió el sector de Montana, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, interrumpiendo abruptamente la tranquilidad de los habitantes este martes 30 de septiembre, tras una alerta de la misma comunidad.
Según las autoridades, todo ocurrió por una emergencia por fuga de gas cloro que desencadenó una intoxicación masiva en todo el vecindario, afectando a 37 personas y forzando la evacuación inmediata de 400 habitantes de la zona.
La magnitud del incidente puso en alerta máxima a las autoridades locales y departamentales. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Cundinamarca confirmó que el evento ya fue controlado en la tarde de este martes.