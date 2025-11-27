Fuga de químico en Barranquilla deja 41 afectados: 27 son niños

La Alcaldía de Barranquilla confirmó este jueves que 41 personas resultaron afectadas por una fuga de cloruro de metileno en el barrio Barlovento. Entre los afectados hay 27 menores de edad y 14 adultos.

El incidente se presentó en la carrera 50B con calle 9, donde un hombre realizaba trabajos de soldadura en un planchón. Una chispa habría ocasionado la liberación del agente químico, que terminó esparciéndose en el ambiente y afectando a los residentes.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que la emergencia también estuvo relacionada con la presencia del químico en el caño de La Olla, lo que provocó intoxicaciones y afecciones respiratorias en 24 niños y en un adolescente de 16 años, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.