Por novedad técnica, el metro presenta retrasos en frecuencias

Si bien la novedad se presenta en la Línea A, esta sigue operando entre Niquía y La Estrella.

hace 38 minutos
bookmark

La Línea A del metro de Medellín presenta desde la caída de la tarde retrasos en sus frecuencias debido a un inconveniente técnico registrado en uno de los trenes.

El incidente, reportado hacia las 6:28 p. m., obligó a aplicar restricciones operativas mientras el equipo técnico atendía la situación.

Puede leer: Ya arreglaron el metro, pero, ¿qué hacemos con el río Medellín?

A pesar de la novedad, el sistema informó que la Línea A continúa prestando servicio entre las estaciones Niquía y La Estrella, aunque con tiempos de espera más largos de lo habitual. Los trenes avanzan con regulación especial para garantizar la seguridad de los pasajeros.



El Metro pidió a los usuarios mantener la calma y planear sus viajes con anticipación mientras se normaliza la operación.
Metro reiteró su compromiso con una operación segura y agradeció la comprensión de quienes se movilizan por la línea principal del sistema.

NOTICIA EN DESARROLLO

