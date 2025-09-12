¿Qué pasa en Andes? Ante oleada violenta hasta funcionarios están siendo amenazados

La Alcaldía de Andes, en el Suroeste antioqueño, emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas que en los últimos días han recibido algunos de los servidores públicos del municipio.

“Estos actos son especialmente dolorosos porque atentan contra quienes trabajan día a día por preservar la norma, la ley y la sana convivencia en nuestra comunidad”, indicó la administración local en su escrito.

Además, la Alcaldía reiteró que se han dispuesto todas las garantías necesarias para el trabajo de las autoridades competentes en el territorio. “Confiamos plenamente en la labor de la Policía y el Ejército, instituciones a las que respaldamos y acompañamos de manera decidida en su tarea de protegernos y devolverle la tranquilidad a nuestra comunidad”, enfatizó la entidad.

La Alcaldía indicó que seguirá trabajando, en el marco de sus competencias, para brindar condiciones de seguridad y convivencia a los habitantes de Andes.

En el mismo texto, la administración expresó su solidaridad y condolencias a las familias de los fallecidos causa de los recientes hechos de violencia que han afectado este territorio del Suroeste.

“Lamentamos profundamente cada vida arrebatada en medio de este conflicto que enfrentan grupos armados al margen de la ley, y que ha cobrado también la vida de Integrantes de la Fuerza Pública. Estos hechos, que obedecen a disputas ajenas a la cotidianidad de la mayoría de nuestros ciudadanos, generan dolor e incertidumbre en toda la comunidad. Hacemos un llamado a la unión y a la confianza en nuestras instituciones, así como a la prudencia frente a la información que circula”, añadió la Alcaldía.

Ante los rumores que circulan en el municipio, la entidad pidió mantener la calma, verificar la información y acudir siempre a los canales oficiales para evitar la desinformación.