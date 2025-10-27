Así promovieron la consulta del Pacto ministerios y funcionarios del Gobierno Petro, ¿habrá sanciones?

La jornada de consultas políticas del 26 de octubre abrió una nueva discusión sobre los límites de la participación institucional en escenarios electorales. Aunque el Gobierno presentó los mensajes difundidos por sus ministerios y altos funcionarios como un llamado a fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana, la coincidencia temporal con la consulta interna del Pacto Histórico, único movimiento que acudió a las urnas ese día, llevó a plantear si se trató de una acción pedagógica o de una promoción política con recursos del Estado.
Durante el domingo, entidades oficiales como el Ministerio del Interior y la Cancillería publicaron mensajes en redes sociales invitando a votar. Ambos fueron presentados como parte de una campaña por la democracia, pero su difusión en el marco de una jornada donde solo el movimiento de Gobierno celebraba consultas internas levantó dudas sobre su pertinencia institucional.