Ordenan a Fundación San José entregar datos de Juliana Guerrero, ¿por qué la demora?

Se cierra el cerco sobre la información académica de Juliana Guerrero. Esta semana, un juzgado con función de control de garantías le ordenó a la Fundación de Educación Superior San José dar respuesta a un derecho de petición que envió la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad). Desde mediados de octubre, la Fiscalía está investigando la presunta falsedad en el título universitario de la joven.
El juzgado ordenó que deben entregar actas y recorrido académico de Guerrero, quien ha ocupado cargos en el Ministerio del Interior y quien estuvo a punto de ser viceministra de Juventud.
En ese sentido, el fallo le ordenó al representante legal de la San José responder en 48 horas a la petición de Pedraza, que solicitaba datos sobre los títulos que la joven asegura haber obtenido en esa fundación.