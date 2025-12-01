Fundación San José verificará la validez de 44.000 títulos tras escándalo de Juliana Guerrero, ¿por qué hasta ahora?

El caso Juliana Guerrero, en el que se descubrió que presentó un título falso de la institución ante entidades públicas, desató una fuerte conmoción dentro de la Fundación Universitaria San José. Francisco Pareja, fundador de la institución, aseguró que están en un proceso para confirmar los procedimientos en los que se entregaron los documentos.
“Estamos revisando a 48.000 estudiantes anteriores”, confirmó el fundador en entrevista con Caracol Radio.
El hallazgo llevó al despido y denuncia del entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, junto con parte de su equipo, mientras la institución activó una investigación interna para establecer cómo se expidió un diploma sin ningún tipo de soporte académico ni alertas previas.
“Él se declara culpable inmediatamente (...). La verdad, nos sentimos víctimas de todo este proceso porque esto ha sido una traición enorme a nuestro comportamiento a lo largo de 51 años de trabajo”, confesó Pareja en entrevista con el medio citado.