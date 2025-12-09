Con escandaloso funeral a explosivista abatido disidencias paralizaron municipios de Huila

En plena luz del día, integrantes de las disidencias de las Farc protagonizaron un funeral para despedir a uno de los presuntos responsables de diferentes atentados con explosivos en el departamento del Huila.

Se trata de Emanuel Marín, conocido con el alias de El Flaco, quien fue abatido por la Policía Nacional el pasado viernes, 5 de diciembre. El homenaje por parte de los insurgentes se llevó a cabo en las calles de Tesalia e Iquira.

Por medio de las redes sociales se hicieron virales los videos que muestran a integrantes de las disidencias armados en medio de una caravana a plena luz del día paseando en camionetas acompañados de motociclistas y demás insurgentes uniformados con música de alto volumen.

Los habitantes de las poblaciones, quienes registraron el funeral con sus teléfonos, también le indicaron a medios locales que dicha caravana fue acompañada por tiros al aire y voladores.