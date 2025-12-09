x

Con escandaloso funeral a explosivista abatido disidencias paralizaron municipios de Huila

Las disidencias de las Farc se tomaron dos municipios del Huila para rendirle homenaje a alias El Flaco, insurgente encargado de atentar con explosivos en varios lugares del departamento.

  • Disidencias de las Farc paralizaron a dos municipios del Huila en plena luz del día homenajeando a un explosivista abatido por la Policía. Fotos: Captura videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

En plena luz del día, integrantes de las disidencias de las Farc protagonizaron un funeral para despedir a uno de los presuntos responsables de diferentes atentados con explosivos en el departamento del Huila.

Se trata de Emanuel Marín, conocido con el alias de El Flaco, quien fue abatido por la Policía Nacional el pasado viernes, 5 de diciembre. El homenaje por parte de los insurgentes se llevó a cabo en las calles de Tesalia e Iquira.

Lea también: En video | Atacaron con explosivos un peaje en la vía vieja entre Girardota y Barbosa, Antioquia

Por medio de las redes sociales se hicieron virales los videos que muestran a integrantes de las disidencias armados en medio de una caravana a plena luz del día paseando en camionetas acompañados de motociclistas y demás insurgentes uniformados con música de alto volumen.

Los habitantes de las poblaciones, quienes registraron el funeral con sus teléfonos, también le indicaron a medios locales que dicha caravana fue acompañada por tiros al aire y voladores.

Alias El Flaco era un joven originario del Cauca que con 21 años de edad ya se desempeñaba como explosivista y francotirador de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. De acuerdo con las autoridades, este hombre era el encargado de ubicar artefactos explosivos y habría sido el autor material de los explosivos que destruyeron un cajero electrónico en el Huila.

Emanuel Marín fue dado de baja el pasado viernes, 5 de diciembre, luego de ser herido de gravedad en medio de un enfrentamiento armado con la Fuerza Pública. La respuesta de la Policía llegó luego de que las disidencias del frente Isaías Pardo atacaron la estación de Policía del municipio de Tesalia.

En ese ataque que estaba dirigido en contra de al menos 10 policías que permanecían en la estación, los disidentes utilizaron cilindros bombas y armas de largo alcance. Los uniformados también respondieron con armas de largo alcance logrando que alias El Flaco y otros tres integrantes de las disidencias fueran abatidos.

La autenticidad del video fue confirmada por el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, quien ante el medio La Nación expresó su preocupación ya que la mayoría de las disidencias que delinquen en ese territorio serían jóvenes y menores de edad que son reclutados por grupos ilegales bajo engaños.

Siga leyendo: Ataques en Antioquia ahora son con drones que mueven 10 kilos y se consiguen sin restricciones en internet

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió la caravana?
En Tesalia e Iquira, dos municipios del Huila donde opera el frente Isaías Pardo.
¿Qué riesgos alertan las autoridades?
Reclutamiento de menores, presencia creciente de jóvenes armados y acciones violentas en zonas urbanas.
¿Qué ataques habría cometido alias El Flaco?
Instalación de explosivos, destrucción de un cajero y acciones contra unidades policiales.
