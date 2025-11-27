En Antioquia encontraron la huella invisible del hongo que amenaza los cultivos de banano

La infección, también denominada “mal de Panamá”, es considerada como la mayor plaga en la historia del cultivo de banano, pues su resistencia es comparable con la de los fungicidas que atacan al hongo, e incluso a finales del siglo XX se empleó como agente químico para erradicar cultivos de coca, pues no solo afecta al banano, sino también arrasó con hectáreas de tomate, la papa y la cebolla, entre otros cultivos.

Por ello, el investigador Andrés Felipe Gómez Castaño, magíster en matemáticas en la Universidad Nacional sede Medellín, decidió medírsele al desafío de intentar crear una solución de fondo para uno de los mayores problemas de la industria bananera. Gómez diseñó un modelo matemático que analiza parámetros de la planta —como transpiración, humedad, temperatura de la hoja y resistencia al paso del vapor— y los combina con una simulación del avance del hongo dentro del sistema de vasos o, mejor dicho, las tuberías que llevan el agua desde la raíz hasta las hojas (xilema).

Al integrarlos, el investigador reprodujo con precisión este fenómeno: mientras una planta sana aumenta su movimiento de agua a medida que pasan los días, una planta infectada pierde más y más capacidad para transportarla, llegando a una diferencia de hasta 34 % menos de agua, posiblemente a causa del hongo.

Lo novedoso del trabajo, según su autor, está en cómo explica el modelo esa caída del agua: en lugar de quedarse en la superficie, toma la parte más compleja de la planta, es decir el cilindro central del rizoma, donde está la mayor red de vasos que llevan agua, y la traduce en un “mapa” tridimensional; diseñado en el lenguaje de programación de Python, cada vasito del xilema se puede seguir como si fuera una ruta.

Cuando el hongo avanza e invade uno de esos vasos, el modelo lo marca como “tapado”. Y así, paso a paso, va sumando cuántos conductos quedan bloqueados. Con esa información es posible calcular qué porcentaje está comprometido, y a partir de allí determina cuánto disminuye la transpiración, que es justamente el síntoma oculto que aparece mucho antes de que la planta muestre señales visibles de enfermedad.

Este enfoque permite medir indirectamente algo que en la planta real es invisible: qué porcentaje del sistema de transporte de agua está siendo inutilizado por el hongo antes de que haya síntomas externos.