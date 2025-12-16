El fútbol callejero se tomó Medellín: Juega Salvaje, el movimiento que celebró en el asfalto el deporte urbano

Entre muros grafiteados y la estética industrial urbana del barrio Perpetuo Socorro, en el centro de la ciudad de la eterna primavera, el escenario de 50|50 recibió el evento de balompié en el asfalto llamado Juega Salvaje. Le puede interesar: Medellín en modo final: fiesta asegurada y máxima seguridad para el clásico en Copa BetPlay Este torneo de fútbol callejero, se tomó recientemente Medellín para reivindicar la esencia del juego de barrio, priorizando el talento, la creatividad y la cultura urbana en un formato que conecta con las raíces del deporte.

La iniciativa, ejecutada entre Futto —reconocida marca organizadora y productora de torneos de futbol callejero como el famoso torneo del barrio— y Nike, surgió con el objetivo técnico de promover el bienestar juvenil y la apropiación del espacio público. En Medellín, estos torneos han trascendido durante los últimos años en la competencia deportiva, ya que se consolidan como rituales comunitarios donde las canchas —algunas improvisadas— sirven de plataforma para la libre expresión y el fortalecimiento del tejido social a través de la identidad local. También han sido como una “plataforma de impulso” para nuevos talentos para el fútbol profesional en sus distintas ramas (fútbol once o de salón), por lo que varios talentos locales e internacionales han podido mostrar su talento en estas competencias.

El evento contó con los mejores jugadores y jugadoras de fútbol callejero de la ciudad de Medellín. FOTO: Tomada de redes sociales @actualnature y Futto

Mateo Castaño, jugador de 20 años, de fútbol callejero en Medellín, le contó a este medio un poco sobre su experiencia en este tipo de eventos y el cómo han sido de importantes para su carrera, cuando juega en cada cancha de la ciudad. “Estos eventos de fútbol callejero, además del torneo del barrio, de Envigado y otras partes, son muy relevantes porque rescatan la esencia de este deporte. Es un deporte de pensar rápido, pisarla, muy preciso, y estos espacios nos ayudan a mejorar en todo eso. La verdad ayudan mucho al crecimiento de este fútbol en la ciudad”, afirmó Castaño a EL COLOMBIANO.

El ADN de la cultura callejera representado en el fútbol

Futto se presenta como el espejo de una cultura forjada entre rejas oxidadas y la pasión por el balón, siendo los que cubren “el mejor torneo de futbol callejero de Colombia y uno de los más grandes del mundo #torneodelbarrio. Somos el canal oficial del fútbol ‘no oficial’”. La propuesta busca capturar esos momentos donde el barrio se organiza en torno a una cancha, convirtiendo cada partido en una muestra de esperanza y una vitrina para el talento que surge desde la periferia de la ciudad y la cotidianidad de las comunas de Medellín.

Esta unión estratégica entre una marca global y el ecosistema local de Futto posiciona al fútbol callejero no solo como un deporte, sino como un estilo de vida que une a las comunidades bajo un mismo lenguaje visual y competitivo. “Esto fue un evento que cocreamos con Futto y la idea del evento fue llevar a las y los mejores jugadores de futbol callejero de Medellín. Que se pudieran expresar sin límites para conectar con la esencia real del fútbol, con el fin de empezar a crear comunidad para todo lo que viene”, contó Andrés Díaz, organizar del evento, a este medio.

Hacia un movimiento nacional en 2026 con miras al Mundial

El evento en Medellín, realizado en la tarde-noche del pasado 29 de noviembre, funcionó como un abrebocas o primer paso de una estrategia de expansión deportiva en el país con enfoque deportivo. Por eso, Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, le precisó a EL COLOMBIANO, el alcance de esta visión con la que esperan poder reunir todo el talento local del país con el fútbol callejero. “Juega Salvaje es el abrebocas de algo emocionante que se vendrá el próximo año para Nike Colombia y es Toma El Juego, una plataforma de fútbol callejero dirigida por jóvenes diseñada para liberar la alegría, la libertad y la expresión creativa del juego a través de torneos de barrio y experiencias impulsadas por la comunidad”, expresó el gerente.

Los jóvenes jugando en las calles del barrio Perpetuo Socorro de Medellín. FOTO: Cortesía Futto y Nike