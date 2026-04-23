“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”: ¿reemplazarán a Irán por Italia en el Mundial 2026?

Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de fútbol de 2026, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de incluir a Italia, que no logró clasificarse. Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al presidente estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio. La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes. Entérese: Italia no se recupera: vuelve a quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores. “El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo, algunas de las cuales tienen vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es posible que no podamos dejarlos entrar, pero no a los propios atletas”, dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca. Si los jugadores iraníes “deciden no venir por iniciativa propia, es porque han decidido no venir”, prosiguió. ”Lo que no pueden hacer es traer a nuestro país a un montón de terroristas fingiendo que son periodistas y preparadores físicos”.

Lea también: Cuadrado defiende a James pese a su falta de continuidad: “Va a llegar muy bien al Mundial” “No sé de dónde sale eso, son especulaciones de que Irán podría decidir no venir y que Italia ocuparía su lugar”, añadió el secretario de Estado. A mediados de marzo, sin embargo, Trump había estimado que la selección iraní no estaría ”a salvo” si venía a Estados Unidos. Irán debe disputar sus tres partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (16 de junio) y Bélgica (21 de junio) y luego en Seattle contra Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

Rechazo total en Italia a la idea de reemplazar a Irán en el Mundial de 2026

Mientras la guerra en Oriente Medio genera dudas sobre la participación iraní, el asesor Paolo Zampolli dijo el jueves al Financial Times que había planteado este improbable escenario a Trump y a Infantino de reemplazar a Irán por Italia. “Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Squadra Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tiene el pedigrí para justificar su inclusión”, declaró este asesor del presidente. Conozca: Duván Zapata: premio en Italia, nostalgia por la Selección y sus pálpitos para el Mundial En 2022, tras el anterior fracaso de los Azzurri en la fase de clasificación a Catar, ya había sugerido -sin éxito- a la FIFA que descalificara a Irán debido a la violencia de su represión policial, para que Italia pudiera volver a un Mundial. Sin embargo, responsables italianos descartaron esta opción. “En primer lugar, no es posible. En segundo lugar, no sería apropiado, te clasificas en la cancha”, afirmó el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, citado por las agencias italianas Ansa y AGI. El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, aseguró que se sentiría “ofendido” si Italia se clasificara de esta manera. “Hay que ganarse el puesto en la Copa del Mundo”, explicó, según las agencias italianas.

La FIFA decide por su cuenta ante posible cambio de selecciones en el Mundial 2026