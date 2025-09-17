¿Qué pasará con Jair Bolsonaro y su condena tras el diagnóstico de cáncer de piel?

El diagnóstico clínico del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es claro. Según el doctor Claudio Birolini, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”.
Este anuncio confirmaría las dolencias de salud del líder de derecha y que venía presentando meses atrás. De hecho, días antes de ese diagnóstico, el exmandatario había salido del hospital en Brasilia, en donde estuvo internado desde el martes tras haberse sentido mal.
Así las cosas, un boletín del hospital DF Star señaló que Bolsonaro llegó al centro “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”. Estando allí, “los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”.