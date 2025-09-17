¿Qué pasará con Jair Bolsonaro y su condena tras el diagnóstico de cáncer de piel?

El diagnóstico clínico del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es claro. Según el doctor Claudio Birolini, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”. Le puede interesar: Expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel. Este anuncio confirmaría las dolencias de salud del líder de derecha y que venía presentando meses atrás. De hecho, días antes de ese diagnóstico, el exmandatario había salido del hospital en Brasilia, en donde estuvo internado desde el martes tras haberse sentido mal. Así las cosas, un boletín del hospital DF Star señaló que Bolsonaro llegó al centro “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”. Estando allí, “los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”.

Tras ser tratado con hidratación y medicamentos vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el expresidente recibió el alta, indicó posteriormente el hospital. Seguirá bajo acompañamiento médico, agregó. El diagnóstico de cáncer, sin embargo, tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo, cuando le extrajeron varias lesiones de piel sospechosas. De las siete lesiones analizadas, “dos dieron positivo al carcinoma”, indicó Birolini, que explicó que en adelante el exmandatario requiere “acompañamiento clínico y evaluación periódica”.

¿Cambiará en algo la condena contra Bolsonaro?

Mientras enfrenta ese diagnóstico, la defensa del exjefe de Estado prepara la apelación del fallo de la corte suprema de ese país, incluso si tienen que hacerlo ante instancias internacionales. En caso de que se confirme la condena, podría pedir cumplir su pena en casa, si se demuestra que tiene problemas de salud.

El bolsonarismo, mientras tanto, intenta votar en el Congreso una ley de amnistía para su líder y los miles de sus seguidores que participaron en el asalto contra las sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. Así mismo, el gobierno de Donald Trump, que impuso aranceles punitivos contra Brasil por considerar que existe una persecución política contra su aliado brasilero, advirtió que vendrán nuevas medidas tras la condena, aunque sin especificar cuáles. Vale recordar que Bolsonaro ha señalado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.