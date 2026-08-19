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A Gabriela Muñoz, cercana a Petro y señalada de influir en la Aerocivil, le dieron un esquema de seguridad en la UNP

La protección, aprobada semanas antes de que surgieran las denuncias sobre su presunta influencia en la entidad, continúa vigente y será revisada por el recién posesionado director de la UNP.

  • Muñoz ha sido señalada de ser cercana al expresidente Gustavo Petro. Foto: Captura de video/El Colombiano
    Muñoz ha sido señalada de ser cercana al expresidente Gustavo Petro. Foto: Captura de video/El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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A la joven Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Gustavo Petro y mencionada en recientes denuncias sobre presuntas influencias indebidas en la Aerocivil, le otorgaron un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde junio de este año.

Se trata de la misma mujer señalada de “manejar los hilos” dentro de la Aerocivil y de quien, además, luego se conoció que algunos de sus familiares tenían contratos dentro de la entidad.

La decisión genera dudas porque, justamente, Muñoz no ocupó cargos públicos ni tenía un papel político visible al momento de recibir las medidas de seguridad.

Según información conocida por El Tiempo, la protección fue aprobada el 26 de junio de 2026, semanas antes de que estallara la controversia por las denuncias sobre su supuesta incidencia en decisiones y nombramientos dentro de la Aerocivil.

El esquema está conformado por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.

La asignación se habría sustentado en disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas de protección para dirigentes o activistas de grupos políticos.

Sin embargo, este caso despierta interrogantes porque, para la fecha en que fue otorgado el esquema, Muñoz no era una figura de relevancia pública ni política.

¿Por qué se volvió conocida?

Su nombre cobró notoriedad tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien aseguró que la joven ejercía influencia dentro de la Aerocivil.

A esas denuncias se sumaron cuestionamientos del representante a la Cámara Daniel Briceño, quien señaló presuntas irregularidades en nombramientos dentro de la entidad y la participación de integrantes de la familia Muñoz Olaya.

La polémica aumentó luego de que se conociera el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, en la Aerocivil como auxiliar V, hecho que alimentó las sospechas sobre posibles redes de influencia dentro de la entidad.

Según información que conoció el medio ya citado, Muñoz continúa con el esquema de seguridad, que permanece vigente. Su permanencia será revisada una vez asuma formalmente la dirección de la UNP Didier Fabián Blanco, quien fue posesionado en la mañana de este miércoles por el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

La posterior evaluación buscará determinar si persisten las condiciones que justificaron la protección de Muñoz.

Procuraduría ya inició investigación

A finales de julio, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si se presentaron posibles irregularidades en procesos de vinculación de personal, contratación y toma de decisiones dentro de la Aeronáutica Civil.

Esta actuación fue anunciada por el Ministerio Público tras varias denuncias que señalaron una presunta influencia de Gabriela Muñoz Olaya, quien ocupó un cargo asistencial en la entidad, en nombramientos, contratos y reuniones de alto nivel.

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De acuerdo con la Procuraduría, esta etapa corresponde a una fase inicial del proceso disciplinario, en la que se busca identificar posibles responsables, verificar los hechos y recopilar elementos probatorios antes de determinar si existe mérito para abrir una investigación disciplinaria formal.

Lea también: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué se le acusa a Gabriela Muñoz y cómo se vincula con la Aerocivil?
Gabriela Muñoz es señalada de ejercer influencias indebidas en decisiones y nombramientos dentro de la Aerocivil. Las denuncias señalan supuestos vínculos con el expresidente Gustavo Petro y el nombramiento de su hermano, Santiago Muñoz, como auxiliar en la entidad.
¿Cómo se evalúa y retira un esquema de seguridad de la UNP en Colombia?
La UNP realiza una evaluación técnica de riesgo para determinar si persisten las amenazas del protegido. En este caso, la nueva dirección a cargo de Didier Fabián Blanco revisará si se mantienen las condiciones para conservar la protección asignada.
¿Qué consecuencias legales o administrativas enfrenta el caso de la Aerocivil y Gabriela Muñoz?
El caso mantiene bajo escrutinio público la contratación en la Aerocivil por presunto nepotismo y tráfico de influencias. La revisión del esquema de la UNP y las investigaciones derivadas de las denuncias determinarán eventuales sanciones o sobreseimientos.
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