Gabriela Rueda lideró a los medallistas colombianos en Juegos Mundiales de Chengdú

Nuevamente, el patinaje le entregó medallas valiosas a Colombia a nivel internacional. Esta vez, en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, la bogotana Gabriela Isabel Rueda fue la más destacada de la delegación nacional al conseguir cinco preseas: tres de oro y dos de plata. Colombia, que compitió con 45 deportistas, obtuvo 21 podios en China, distribuidos así: 7 oros, 8 platas y 6 bronces. Con este desempeño, el país ocupó la décima casilla de la tabla general de medallas y se consolidó como la mejor delegación latinoamericana, superando a México (puesto 21) y Argentina (puesto 32).

Gabriela Rueda sumó sus oros en las pruebas de 15.000 metros eliminación, 5.000 metros puntos y 10.000 metros eliminación, añadiendo además dos platas en los 10.000 metros puntos y 1.000 metros. Su actuación la convierte en la figura más sobresaliente del país, que ha acumulado un total histórico de 45 oros, 58 platas y 37 bronces en Juegos Mundiales. El patinaje sigue siendo la disciplina que más medallas ha aportado, con un registro de 34 oros, 37 platas y 18 bronces.