GAD3 suspendió publicación de encuestas en Colombia por “exigencias imposibles”

GAD3, consultora de investigación sociológica, ya no publicará encuestas electorales en Colombia. La información se conoció a través de un comunicado firmado desde Bogotá y Madrid, y tiene que ver con la nueva normativa de encuestas aprobada en 2025.
La Comisión Técnica aprobada en esta normativa “hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa”, dijo la firma.
Y, ante esto, “prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE), de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”.
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