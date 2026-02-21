¿Colombia tiene una candidata al Congreso creada con IA? La verdadera historia detrás de Gaitana

En la correría de los aspirantes a las elecciones del próximo 8 de marzo, apareció una “candidata” que no camina plazas ni estrecha manos, sino que responde preguntas desde una interfaz digital bajo una premisa inédita en la política colombiana: que las decisiones no las tome un individuo, sino una comunidad conectada por tecnología. Detrás del personaje digital —un avatar femenino de color azul, adornado con elementos indígenas y llamado Gaitana—, hay personas reales y una estrategia electoral ambiciosa.
Sus creadores aseguran que no se trata de un experimento futurista, sino de una adaptación contemporánea de prácticas ancestrales. La iniciativa nació dentro de la comunidad indígena Zenú, asentada en el Caribe colombiano, y propone un modelo de “democracia digital participativa” inspirado —según sus impulsores— en experiencias aplicadas en países como Noruega y Dinamarca, pero con raíces locales de más de siete siglos.
“Estoy aquí para devolver el poder de decisión a la comunidad”, afirmó Gaitana durante una entrevista en Caracol, en la que explicó que su función sería traducir la voluntad colectiva en decisiones políticas verificables. La diferencia frente al modelo tradicional, dice, no está en la legalidad de la representación, sino en la forma en que se construyen los mandatos: nadie decide solo.