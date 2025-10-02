x

Galán le reclama a Petro que se pronuncie sobre vandalismo de encapuchados en Bogotá: “¿Está de acuerdo con esos hechos de violencia?”

Este jueves se volvieron a presentar desmanes en un sector del norte de la capital en medio de las protestas en contra de Israel, que retuvo 40 barcos con ayuda humanitaria para Gaza; a bordo iban dos colombianas. La Policía tuvo que intervenir.

  FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 9 minutos
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en la noche de este jueves sobre los hechos de violencia y vandalismo que han ocurrido en la capital del país desde la noche del miércoles 1 de octubre.

“Algunos encapuchados intentaron hoy (jueves) sembrar el miedo, el caos y la destrucción en Bogotá. Rechazamos esos hechos. (...) A las 4:39 p.m., una vez los gestores de diálogo en terreno determinaron que estaban agotadas las instancias de diálogo, le di la instrucción a la Policía Metropolitana que entrara y por medio de la fuerza restableciera el orden en ese punto”, dijo el mandatario local.

En contexto: ¿Protestas contra la Andi por detención de dos colombianas en Israel estaban calculadas?

Las manifestaciones se concentraron entre la calle 68 con Carrera Séptima hasta la calle 72; horas antes, precisamente en ese punto, ocurrieron otros hechos de vandalismo.

En el mismo mensaje, Galán cuestionó al presidente Gustavo Petro: “El país merece que el presidente se pronuncie con claridad sobre los hechos de vandalismo y destrucción”.

Noticia en desarrollo...

