Galán le reclama a Petro que se pronuncie sobre vandalismo de encapuchados en Bogotá: “¿Está de acuerdo con esos hechos de violencia?”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en la noche de este jueves sobre los hechos de violencia y vandalismo que han ocurrido en la capital del país desde la noche del miércoles 1 de octubre.



“Algunos encapuchados intentaron hoy (jueves) sembrar el miedo, el caos y la destrucción en Bogotá. Rechazamos esos hechos. (...) A las 4:39 p.m., una vez los gestores de diálogo en terreno determinaron que estaban agotadas las instancias de diálogo, le di la instrucción a la Policía Metropolitana que entrara y por medio de la fuerza restableciera el orden en ese punto”, dijo el mandatario local.

