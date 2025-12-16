Galy Galiano se despide de los escenarios con una gira que recorrerá todo el país

El legendario Galy Galiano prepara su última gira de conciertos en la que recorrerá el país para interpretar todos los grandes éxitos que ha cosechado durante más de cuatro décadas de carrera artística.

“Después de tantos años en los Escenarios... llega el momento que nunca pensé, mi última gira. Un viaje lleno de recuerdos, emociones, de canciones que crecieron con nosotros. Si alguna vez cantaste conmigo, si alguna vez fuiste parte del sueño... Este es el momento de encontrarnos una vez más y decirnos adiós por todo lo alto, como mi público lo merece”, escribió Galiano en su perfil de Instagram.

Por ahora, La última y nos vamos, solo ha confirmado una fecha, el 30 de abril, cuando se presente en el Movistar Arena de Bogotá.

Así, una de las voces más emblemáticas de la música romántica y popular en Latinoamérica iniciará este recorrido especial con el que llevará sus más grandes éxitos por todas las regiones del país.

La gira contará con una producción internacional, diseñada para ofrecer una experiencia sonora y visual de alto nivel, cuidada en cada detalle técnico y artístico, a la altura de la trayectoria de un artista legendario. Es la última gira, es especial, y Galy dejará todo en el escenario.