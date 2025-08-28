Exclusivo | Ganadero asesinado en parqueadero de La Alpujarra estuvo encarcelado en Estados Unidos

El ganadero Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años, el hombre asesinado en un parqueadero de La Alpujarra, estuvo detenido durante la época de la pandemia en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos, en medio de un proceso administrativo en su contra con el gobierno del país norteamericano.
Este hombre fue asesinado sobre las 11:00 de la mañana de este jueves dentro de un parqueadero ubicado en la carrera 52 (Carabobo) con la calle 42, en el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín, luego de que terminara de realizar unas diligencias en las instalaciones de la Dian y posteriormente se encontrara con un amigo. Se disponía a recoger su vehículo cuando un hombre en moto le disparó en varias ocasiones por la espalda.