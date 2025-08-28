x

Exclusivo | Ganadero asesinado en parqueadero de La Alpujarra estuvo encarcelado en Estados Unidos

Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años, estuvo detenido por una sanción administrativa en Nueva York. Además, estuvo vinculado en un proceso administrativo por narcotráfico.

  • Dentro de este parqueadero ocurrió el asesinato de Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años, cuando iba a recoger su carro. FOTO: MAURICIO PALACIO
  • Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, fue liberado en 2016. Dentro de su proceso judicial fue nombrado el ganadero Juan José Marín Saldarriaga, asesinado este jueves en La Alpujarra. FOTO: ARCHIVO
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 16 minutos
El ganadero Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años, el hombre asesinado en un parqueadero de La Alpujarra, estuvo detenido durante la época de la pandemia en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos, en medio de un proceso administrativo en su contra con el gobierno del país norteamericano.

Este hombre fue asesinado sobre las 11:00 de la mañana de este jueves dentro de un parqueadero ubicado en la carrera 52 (Carabobo) con la calle 42, en el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín, luego de que terminara de realizar unas diligencias en las instalaciones de la Dian y posteriormente se encontrara con un amigo. Se disponía a recoger su vehículo cuando un hombre en moto le disparó en varias ocasiones por la espalda.

Marín Saldarriaga fue capturado en un país centroamericano en el 2020, luego de que las autoridades estadounidenses lo interceptaran y lo capturaran por incumplir un acuerdo legal, después de que, al parecer, hubiera cooperado con la justicia de aquel país en el marco de un proceso de narcotráfico contra alias El Papero, informaron fuentes judiciales.

En ese momento, este ganadero habría sido mencionado por algunos procesados en este caso y por esta razón las autoridades colombianas le habrían iniciado un proceso de extinción de dominio a mediados de la década pasada.

Entérese: Alias “el Papero”, condenado por narcotráfico, quedó en libertad

Los investigadores señalaron que este Marín Saldarriaga, para evitar líos judiciales, se habría reunido con funcionarios de la justicia estadounidense y allí habría llegado a un acuerdo, en el que entregaba información sobre este proceso, a cambio de que no le abrieran cargos por delitos relacionados con narcotráfico, como lavado de activos o testaferrato.

Finalmente, las autoridades estadounidenses aceptaron la decisión, pero lo habían obligado a pagar una fianza, cuyo monto no trascendió. Pasaron los años y nunca habría cumplido con ese pago, por lo cual desde Estados Unidos le abrieron un expediente por estos impagos y finalmente lo detuvieron, pagando dos años de cárcel en Nueva York. En ningún momento se le procesó por narcotráfico.

Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, fue liberado en 2016. Dentro de su proceso judicial fue nombrado el ganadero Juan José Marín Saldarriaga, asesinado este jueves en La Alpujarra. FOTO: ARCHIVO
Tras recobrar su libertad, regresó a Colombia y continuó con sus negocios ganaderos en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, pero se estaría investigando si durante los últimos años habría hecho varios negocios relacionado con la venta de predios. Sin embargo, en varios de ellos no le habrían pagado lo acordado.

Le puede interesar: Asesinaron a hombre señalado de matar a su exsuegra y a un adolescente en el Urabá antioqueño

Una de las zonas donde tenía predios era en el municipio de Donmatías, Norte antioqueño, en el que tenía a su cargo una finca lechera con varias cabezas de ganado.

¿Quién es alias El Papero?

Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, fue condenado a principios de siglo por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, razón por la cual estuvo detenido hasta el 24 de mayo de 2016, cuando recobró su libertad por cumplir las tres cuartas partes de su condena.

Este hombre, de acuerdo con el proceso judicial que se le llevó en su contra, es señalado de tener vínculos cercanos, entre otros narcotraficantes de vieja data, con Fabio Ochoa Vasco, uno de los cabecillas del Cartel de Medellín y socio del extinto capo Pablo Escobar.

La captura de El Papero se produjo cuando entre 1990 y 1996 participó en una operación conocida como La Gorda, en la que envió desde Medellín hacia Houston, Estados Unidos, 999 kilos de cocaína en contenedores.

Para lavar los dineros producto de estas actividades ilícitas, este hombre participó como socio inversionista de constructoras, además de comprar casas, lotes y vehículos.

Utilidad para la vida