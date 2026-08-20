“Ni Sirius será suficiente”: Andeg asegura que sin fracking no habrá gas suficiente en Colombia

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió durante el Foro Energético de Andeg, que se realiza esta semana en Barranquilla, que el proyecto de gas Sirius no será suficiente para cubrir las necesidades de gas en Colombia.
El dirigente señaló que el país no logró incorporar nueva capacidad energética al ritmo que crecía la demanda y cuestionó las decisiones tomadas durante los últimos cuatro años en materia de expansión del sector.
“No fuimos capaces de agregar nueva capacidad. Y eso en parte, pues, se da por la teoría del decrecimiento que arrancó la ministra Irene Vélez hace 4 años”, afirmó Castañeda durante su intervención.
Según el presidente de Andeg, esa falta de crecimiento de la oferta contrasta con una demanda que continúa aumentando, lo que deja al sistema con pocas holguras para responder a escenarios de mayor presión.
Su principal advertencia estuvo relacionada con el gas. Castañeda sostuvo que, incluso si el proyecto Sirius entra en operación en 2030 con toda la capacidad prevista, el proyecto no alcanzaría para revertir por sí solo la tendencia de las reservas y atender las necesidades del país.
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“Ni siquiera Sirius, suponiendo que entra en 2030 con toda esa capacidad, solo nos va a aguantar”, sentenció.