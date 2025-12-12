Gobierno Petro destapó las 20 medidas para controlar precios del gas y frenar especulación

El Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de 20 medidas que buscan mitigar el impacto en las tarifas del gas, prevenir la especulación, “ordenar el sector”, en especial el precio del suministro en el mercado mayorista, y garantizar el abastecimiento con una visión de largo plazo mientras avanza la transición energética y la descarbonización de la industria.
Las acciones fueron desarrolladas en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los agentes del sector.
Puede leer: Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado
“El gas no va a faltar y no vamos a permitir abusos en su precio”, afirmó el ministro Edwin Palma, quien destacó que el objetivo central es proteger a las familias, taxistas, pequeños negocios y a toda la economía nacional.