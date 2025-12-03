Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios al asegurar que en 2026 no se registrarán incrementos significativos en las facturas de gas natural, por lo que los ajustes no superarán el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, advirtió que dos regiones sí enfrentarán aumentos importantes.
Se trata de Antioquia y el Eje Cafetero, donde se prevé que las tarifas residenciales suban entre 20% y 25% a partir de febrero de 2026, debido a la renovación de los contratos de suministro, que se suscribieron a precios más altos que en años anteriores.
