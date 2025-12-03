Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios al asegurar que en 2026 no se registrarán incrementos significativos en las facturas de gas natural, por lo que los ajustes no superarán el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, advirtió que dos regiones sí enfrentarán aumentos importantes. Se trata de Antioquia y el Eje Cafetero, donde se prevé que las tarifas residenciales suban entre 20% y 25% a partir de febrero de 2026, debido a la renovación de los contratos de suministro, que se suscribieron a precios más altos que en años anteriores. Vea aquí: “Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas

¿Por qué subirán las tarifas en Antioquia y el Eje Cafetero?

Según Murgas, los contratos que abastecían la demanda de estas zonas vencieron el pasado 30 de noviembre de este año y los nuevos acuerdos se firmaron a precios más altos que los vigentes en años anteriores. De esta manera, el ajuste se verá reflejado en las facturas de los antioqueños en febrero de 2026, pues aunque el precio del gas se actualiza en enero, el impacto llega al recibo del mes siguiente. “Cada distribuidor que atiende determinada zona suscribió contratos de tres o cinco años, con precios muy baratos, para cubrir la demanda. El año gas va del 1º de diciembre al 30 de noviembre, así que esos contratos antiguos, con precios bajos, se han ido venciendo. Por eso, los impactos se van evidenciando a medida que vencen esos contratos: cuando las empresas salen nuevamente al mercado a contratar y a suplir esas necesidades, se encuentran con un gas importado a precios distintos a los que tenían pactados antes”, señaló Murgas. Más noticias: ACP descarta que gas de venezolano llegue pronto a Colombia: “gasoducto no está listo y siguen vigentes de EE. UU.” No obstante, la dirigente gremial destacó que una de las ventajas es que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) viene descendiendo, y ese comportamiento, que se incorpora en el componente tarifario del usuario final, podría ayudar a compensar parte de esa diferencia.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, afirmó que hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%. Foto: Colprensa

Colombia depende cada vez más del gas importado

El aumento en algunas tarifas se da en un contexto energético más complejo. En los últimos cinco años, la oferta promedio de gas en Colombia fue de 1.074 GBTUD, con una tendencia descendente que ha incrementado la dependencia del gas importado. Este ha representado entre el 7% y el 19% de la oferta total reciente.

¿Gas con interrupciones? Así se cubrirá la demanda en 2026

Naturgas proyecta que en 2026 el país enfrentará un déficit del 26% en el suministro nacional en firme. Parte de la demanda, explicó el gremio, se cubrirá con gas importado y otra con producción nacional, ambos respaldados por contratos que garantizan firmeza. Le puede interesar: Campetrol alerta una década de retroceso en la exploración de gas en Colombia: se pasó de perforar 140 pozos a solo 30 Sin embargo, Murgas advirtió que un porcentaje adicional deberá atenderse con gas proveniente de campos que aún están en fase de pruebas y no en producción comercial, lo que implica que estos volúmenes podrían interrumpirse ante contingencias, como mantenimientos no programados o fallas en la infraestructura. Entérese: Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos? “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”, comentó la presidenta de Naturgas.

Los proyectos clave