Siguen las alertas por el gas natural: importaciones subirían a 26% en 2026 y precios aumentarían desde diciembre

Las importaciones de gas en Colombia han crecido de forma acelerada en menos de un año. En diciembre de 2024, apenas el 4% de la demanda no térmica —hogares, comercios y vehículos— se cubría con gas importado. Sin embargo, en lo corrido de 2025 esa participación ya se elevó al 17%, con nuevos volúmenes ingresando desde septiembre.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, afirmó que, de continuar el déficit de producción local, para 2026 el país necesitará cubrir con importaciones el equivalente al 26% de la demanda no térmica, lo que plantea un reto para garantizar precios estables y suministro confiable.
Puede leer: Ante escasez de gas natural, empresas están buscando contratos de carbón: asociación de empresas generadoras