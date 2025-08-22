Siguen las alertas por el gas natural: importaciones subirían a 26% en 2026 y precios aumentarían desde diciembre

Las importaciones de gas en Colombia han crecido de forma acelerada en menos de un año. En diciembre de 2024, apenas el 4% de la demanda no térmica —hogares, comercios y vehículos— se cubría con gas importado. Sin embargo, en lo corrido de 2025 esa participación ya se elevó al 17%, con nuevos volúmenes ingresando desde septiembre. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, afirmó que, de continuar el déficit de producción local, para 2026 el país necesitará cubrir con importaciones el equivalente al 26% de la demanda no térmica, lo que plantea un reto para garantizar precios estables y suministro confiable. Puede leer: Ante escasez de gas natural, empresas están buscando contratos de carbón: asociación de empresas generadoras

¿Aumentarán los precios del gas para los colombianos?

De acuerdo con Murgas, todo dependerá de la volatilidad de los precios internacionales en ese momento. “Por eso insistimos en la necesidad de contratos a largo plazo, aprovechando que hoy los precios son más bajos que en época de invierno en el hemisferio norte”, indicó. Esto, puesto que, durante el invierno, los países del Norte incrementan su consumo de gas natural para calefacción, lo que presiona la demanda y eleva las cotizaciones. En cambio, en verano los precios bajan al reducirse la presión sobre el mercado. Según la dirigente de Naturgas, cuando Colombia inició las importaciones de gas en diciembre, el costo se ubicaba alrededor de US$18 por millón de BTU. En los procesos más recientes de comercialización, el rango ha oscilado entre US$2 y US$15 por millón de BTU, dependiendo de las condiciones internacionales. Entérese: ¿Qué llevó a Colombia a tener su peor producción de gas en 10 años? Murgas advierte que seguir comprando mes a mes encarece la operación, comparándolo con “comprar un huevo diario en lugar de una canasta completa”, y reclamó que el Gobierno aún no ha dado respuesta a las solicitudes de establecer esquemas de contratación de largo plazo, presentadas desde el año pasado.

Reglas pendientes de la Creg frenan contratos de gas a largo plazo

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adelantó una consultoría externa que finalizó en diciembre de 2024, con la cual comenzó a adoptar reglas para ajustar el mercado colombiano a las dinámicas internacionales. Sin embargo, aún hay disposiciones pendientes de implementación. En particular, el sector espera definiciones sobre qué se considera un evento eximente de responsabilidad, figura clave en los contratos internacionales de suministro de gas. Estos eventos —que en el mercado global incluyen situaciones de fuerza mayor como catástrofes naturales o conflictos— tienen implicaciones económicas directas en la firma de contratos a largo plazo. Según Murgas, hoy la regulación colombiana contempla eximentes distintos, como actos terroristas o bloqueos comunitarios, que no se alinean con los criterios internacionales. “Esta falta de homologación ha dificultado que los comercializadores asuman contratos superiores a dos meses, pues nadie está dispuesto a asumir riesgos que en otros mercados se consideran excepcionales”, comentó la líder de Naturgas. Le interesa: La mala suerte del gas: Ecopetrol y Petrobras fracasan en pozo Buena Suerte; salió seco Y agregó que “el día en que Colombia unifique sus reglas con el mercado internacional, vamos a poder contratar gas a largo plazo, con precios más estables y previsibles”.

Gas importado eleva los costos