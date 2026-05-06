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Tanquear con gasolina cuesta 40% más que hace cuatro años en Colombia

Con los recientes ajustes del Ministerio de Minas y Energía, desde el 4 de mayo la gasolina promedia $15.848 por galón y el ACPM se ubica en $11.282.

  • Frente al Acpm, el panorama no está muy alejado del de la gasolina, ya que en los últimos cuatro años aumentó alrededor de 20%, al pasar de $9.071 a inicios de 2022 a ubicarse en $11.282 en mayo de este año. FOTO: El Colombiano.
    Frente al Acpm, el panorama no está muy alejado del de la gasolina, ya que en los últimos cuatro años aumentó alrededor de 20%, al pasar de $9.071 a inicios de 2022 a ubicarse en $11.282 en mayo de este año. FOTO: El Colombiano.
Diario La República
hace 57 minutos
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El conflicto en Medio Oriente ya empezó a sentirse en el bolsillo de los colombianos, y donde más se ha notado es en uno de los mayores dolores de cabeza de los últimos años: la gasolina y el Acpm.

En los últimos cuatro años, el precio promedio de la gasolina en las principales ciudades subió 41,9%, al pasar de $9.214 a inicios de 2022 a $15.848 en la actualidad.

Las razones son principalmente fiscales, ya que los subsidios estaban generando presiones sobre la caja de la Nación.

Puede leer: ¡Es oficial! Diésel sube $200 y gasolina $400: estos son los nuevos precios por ciudad

InfogrÃ¡fico
Tanquear con gasolina cuesta 40% más que hace cuatro años en Colombia

¿Cómo ha sido el aumento de la gasolina en Colombia?

Este aumento ha sido una constante en los últimos años. Tras iniciar en $9.214 en 2022, en lo corrido de ese año registró un incremento de más de $600, cerrando en $9.862.

Posteriormente se dio el impacto más fuerte, ya que en 2023 el precio de la gasolina comenzó el año en $10.253 y cerró en $14.663, es decir, aumentó más de $4.000 con corte a noviembre.

Desde entonces, el precio de la gasolina ha oscilado entre $15.000 y $16.200. En 2024, el promedio en las principales ciudades empezó en $15.160 y cerró en $15.675, mientras que en 2025 inició en $15.758 y finalizó en $16.067.

Entérese: Precio de la gasolina en Colombia sube $400 desde hoy: estas son las razones que da el Gobierno

Ante esto, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, aseguró que uno de los principales factores que ha incidido en este aumento es el desmonte de los subsidios a la gasolina corriente. En 2022, el precio interno estaba muy por debajo, más de 50%, de su costo de oportunidad frente al precio internacional, y se ajustó gradualmente durante más de un año.

En 2022, el precio promedio del petróleo estuvo cercano a US$100 por barril, mientras que hoy está por encima de US$110 por barril, lo que hace que, incluso con los ajustes de abril y mayo, el precio interno de la gasolina corriente se mantenga por debajo del precio internacional de referencia en más de $2.500 por galón”, afirmó Vera.

Precio de la gasolina por ciudades en Colombia

Con este nuevo ajuste, el precio promedio del combustible se ubica en $15.848 por galón. Por su parte, las ciudades con la gasolina más cara son Villavicencio, Cali y Bogotá, con $16.291, $16.200 y $16.191, respectivamente. A estas les siguen Manizales, con $16.164; Pereira, con $16.136; y Medellín, con $16.111.

En contraste, las ciudades con el galón más barato son Pasto, Cúcuta y Cartagena, con $13.787, $14.165 y $15.781, respectivamente.

Puede leer: Gasolina sube $400 desde este viernes 1 de mayo: así quedarían los precios por ciudades

Por otro lado, según afirmó, otros factores que han influido son las variaciones de la tasa de cambio, siendo el último año más favorable por la apreciación de la moneda, así como los ajustes anuales derivados de la inflación en los márgenes y las tarifas de transporte dentro de la cadena de combustibles en el país. También incidieron algunos impuestos, como el impuesto nacional, el impuesto al carbono y la sobretasa.

“De igual forma, el aumento del precio interno también tuvo un efecto en el incremento del IVA de la gasolina corriente y en un mayor costo para el consumidor final”, concluyó.

Cabe resaltar que esta actualización en el precio de la gasolina se da tras el ajuste de $400 anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, debido a la coyuntura global y a los elevados precios del petróleo. “No es sostenible para el país ni lógico que, ante precios internacionales elevados, el Gobierno genere un esquema de subsidios a la gasolina. No es sostenible, viable ni conveniente. Es el peor de los subsidios que puede hacer el Estado”, acotó.

Además: Ventas de gasolina y ACPM en Colombia crecen en 2026: transporte impulsa la recuperación del sector

Vera señaló que esto es necesario “aun cuando, durante parte de 2023, 2024 y todo 2025, el precio interno estuvo incluso por encima del internacional, en algunos momentos en más de $2.500 por galón, cuando los precios del petróleo se ubicaron entre US$68 y US$75 por barril”.

Ávila recalcó que esta determinación es, para el Ejecutivo, la más responsable y conveniente, con el objetivo de evitar un mayor impacto en las finanzas del Estado y en el déficit del Fepc. “Creo que la sociedad colombiana nos entenderá porque, cuando es posible, bajamos el precio, pero cuando no es sostenible, debemos subirlo”.

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