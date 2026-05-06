Tanquear con gasolina cuesta 40% más que hace cuatro años en Colombia

El conflicto en Medio Oriente ya empezó a sentirse en el bolsillo de los colombianos, y donde más se ha notado es en uno de los mayores dolores de cabeza de los últimos años: la gasolina y el Acpm.
En los últimos cuatro años, el precio promedio de la gasolina en las principales ciudades subió 41,9%, al pasar de $9.214 a inicios de 2022 a $15.848 en la actualidad.
Las razones son principalmente fiscales, ya que los subsidios estaban generando presiones sobre la caja de la Nación.
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