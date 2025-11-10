Hasta el 12% de la gasolina que se consume en Colombia se desviaría al narcotráfico: Contraloría

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una alerta sobre la relación entre el narcotráfico y el consumo de gasolina en Colombia.
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, entre el 4% y el 12% de la demanda nacional de gasolina podría estar vinculada con actividades ilícitas, lo que genera pérdidas fiscales significativas y mayor dependencia de las importaciones.
“Si combinamos un mapa de poliductos, estaciones de servicio en zonas de frontera, cultivos ilícitos y laboratorios ilegales, es evidente la preferencia del narcotráfico por buscar áreas con facilidad de acceso a combustibles”, señaló Rodríguez.
El contralor también destacó que las exenciones tributarias aplicadas a los combustibles vendidos en las zonas de frontera tienen un costo fiscal de $417.000 millones anuales, lo que, en la práctica, incentiva el contrabando y el uso del combustible para la elaboración de narcóticos.