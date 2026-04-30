Gasolina sube $400 desde este viernes 1 de mayo: así quedarían los precios por ciudades

En una decisión que vuelve a golpear el bolsillo de los hogares y el costo operativo de las empresas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que desde este viernes 1 de mayo el precio de la gasolina corriente subirá $400 por galón en todo el país.

El anuncio se dio tras su regreso a la junta del Banco de la República, donde también se decidió mantener inalteradas las tasas de interés en 11,25%. Allí, el funcionario defendió el ajuste en combustibles y dijo: “Creemos que es lo responsable, es lo conveniente, y yo creo que la sociedad colombiana nos entenderá”.

Con este incremento, el precio promedio en 13 ciudades pasa de $15.449 a $15.849, consolidando una tendencia alcista que el Gobierno viene ejecutando de forma gradual para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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